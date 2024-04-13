رفع كفاءة مبنى إدارة تموين العريش وانشاء مركز مطور لخدمة المواطنين

أعلن رأفت العبد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء اليوم عن رفع كفاءة مبنى إدارة تموين العريش وانشاء مركز خدمة مطور لخدمة المواطنين وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية بشكل اسرع وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع كفاءة المنشأت التموينية على مستوى الجمهورية.

وتفقد رأفت العبد مدير مديريه التموين بشمال سيناء يرافقه نبيل الغزال مدير إدارة تموين العريش وسعديه مختار مدير الشئون المالية وحاتم شلبي مدير الشئون الاداريه أعمال ادارة تموين العريش حيث انه تم رفع كفاءة مبنى إدارة تموين العريش بالإضافة الى انشاء مركز خدمة مطور لخدمة المواطنين وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية بشكل اسرع وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع كفاءة المنشأت التموينية على مستوى الجمهورية

وتابعت الأجهزه الرقابية بالمديرية المخابز البلدية والتأكد من جودة الخبز من حيث الوزن والمواصفات وتم تحرير محضر غلق لاحد المخابز البلدية بمدينة العريش ويأتي ذلك نفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي ومحافظ شمال سيناء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية واستكمالا لخطة تأمين توافر الخبز والمواد الغذائية للمواطنين على مدار الساعه.

وكثفت مديرية التموين بشمال سيناء خلال ايام العيد وحتي اليوم بتشديد الرقابة على المخابز ومتابعتها لتوافر الخبز للمواطنين وتم المرور على المخابز ومحطات المواد البترولية واسفر المرور عن تحرير عدد ٢ تقرير مخابز غلق والمخابز تعمل ولا توجد اى اختناقات وكذلك تم المرور على محطات الوقود والإفادة متوفرة ولا يو زحام او اختناقات على المحطات.