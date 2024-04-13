غرفة السياحة: 80% من الحركة العربية في عيد الفطر "سعودية"

قال محمد ثروت عضو غرفة شركات السياحة، إن عيد الفطر المبارك شهد زيادة في الحركة العربية الوافدة إلى مصر، خاصة من المملكة العربية السعودية والتي سجلت نسبة إشغالات مرتفعة بفنادق القاهرة بنحو 80% من الإجمالي العربي.

وأضاف ثروت في تصريحات خاصة، أن الحركة من دول الإمارات والكويت والأردن وليبيا، شهدت أيضا كثافة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف جعل مصر من المقاصد المفضلة للسائحين العرب طبقا لارتفاع سعر العملة المحلية لهم مقابل الجنيه المصري وهى ميزة جاذبة للسائحين، لافتا إلى أن أسعار الفنادق في مصر تعتبر أرخص من أسعار فنادق العديد من العواصم والمدن العربية، وهو ما يجب استغلاله في الوقت الحالي غير أن الشركات تواجه أزمة في عدم وجود قائمة محددة للدول التي تم منح رعاياها تسهيلات على تأشيرات الدخول ما يؤدي الى عدم وضوح الرؤية بشأن آليات واشتراطات دخول بعض الجنسيات وعدم قدرت شركات السياحة على الترويج خاصة المقيمين بالدول العربية.

ودعا ثروت، إلى تكثيف الحملات الترويجية التي تستهدف السوق العربي خاصة من دول الخليج، مشيرا الى ان وزارة السياحة كانت قد وجهت دعوة للشركات لحضور ورشة عمل مشتركة مع نظيرتها السعودية ثم تم الغاؤها دون توضيح أسباب، مطالبا بالحرص على مثل تلك الفعاليات التي تعزز التعاون بين الشركات ما يساهم في زيادة الحركة الوافدة.

ونوه يأهمية العمل كفريق واحد يتشكل من الوزارة والمستثمرين السياحيين لوضع الخطط وآليات التسويق المناسبة لكل سوق عربي على حدى وتحديد التوقيتات المطلوبة لطرح الحملات التسويقية وفقا لمحددات العرض والطلب بكل سوق، موضحا أن العمل الجماعي يحقق نتائج إيجابية بشكل أقوى وأسرع من العمل الفردي، علاوة على ضرورة التعاون مع كبريات شركات الطيران والعلاقات العامة العربية لاستمرار الترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته الجديدة.