محافظ المنوفية يتابع أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

تابع اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين ومداخل القرى والمدن .

وأكد المحافظ أن تلك المبادرة تهدف الى تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري و مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين، موجهاً بالمراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة ري الأشجار والاعتناء بها لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين.

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