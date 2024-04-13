تشاهدون اليوم.. ريال مدريد يتحدى مايوركا ومانشستر سيتي يستضيف لوتون تاون

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم السبت 13 أبريل 2024 في جميع الدوريات الأوروبية.

مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد × توتنهام 1:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

برينتفورد × شيفيلد يونايتد 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيرنلي × برايتون 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي × لوتون تاون، 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد × بورنموث 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نوتنجهام فورست × وولفرهامبتون، 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإٍسباني

برشلونة × قادش الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد × جيرونا، الساعة 2:00 مساءً توقيت القاهرة.

ريال مدريد × ريال مايوركا، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال فاييكانو × خيتافي، الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ × كولن، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

آينتراخت فرانكفورت × شتوتجارت، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشجلادباخ، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

لايبزيج × فولفسبورج، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بوخوم × هايدينهايم، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي × إمبولي، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تورينو × يوفنتوس، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بولونيا × مونزا، الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.