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الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ريال مدريد يتحدى مايوركا ومانشستر سيتي يستضيف لوتون تاون

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم السبت 13 أبريل 2024  في جميع الدوريات الأوروبية. 

مباريات الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد × توتنهام 1:30 مساءً بتوقيت القاهرة.
برينتفورد × شيفيلد يونايتد 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
بيرنلي × برايتون 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
مانشستر سيتي × لوتون تاون، 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
مانشستر يونايتد × بورنموث 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.
نوتنجهام فورست × وولفرهامبتون، 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإٍسباني
برشلونة × قادش الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
أتلتيكو مدريد × جيرونا، الساعة 2:00 مساءً توقيت القاهرة.
ريال مدريد × ريال مايوركا، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.
ريال فاييكانو × خيتافي، الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الألماني 
بايرن ميونخ × كولن، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة.
آينتراخت فرانكفورت × شتوتجارت، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.
بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشجلادباخ، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة.
لايبزيج × فولفسبورج، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة.
بوخوم × هايدينهايم، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإيطالي
ليتشي × إمبولي، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
تورينو × يوفنتوس، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
بولونيا × مونزا، الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني مانشستر سيتى