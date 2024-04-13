الأهلي يوجه الدعوة لوزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية لحضور افتتاح بطولة إفريقيا للطائرة

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة إلى كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وبشرة حاجي رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لحضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية للكرة الطائرة رجال غدًا الأحد، والتى تستمر حتى يوم 24 أبريل الجاري بمشاركة 27 ناديًا.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على الاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بالبطولة، وتسكين الفرق المشاركة، وكافة الأمور الخاصة بالإقامة والانتقالات. ووجهت اللجنة بضرورة توفير كافة طلبات الفرق المشاركة.

يعقد الاجتماع الفني للبطولة اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور محمد الدماطي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومي عاطف عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة، كما يحضر الاجتماع ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، وفؤاد عبد السلام رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلي الوفود والفرق المشاركة في البطولة.

ويناقش الاجتماع الفني كافة الجوانب التنظيمية، وجدول المباريات، ومواعيد وأماكن تدريبات الفرق المشاركة، والتواصل مع اللجان المختلفة بالبطولة