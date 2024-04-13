بالفيديو.. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: نستغل الأعياد في توعية الأُسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي

أكد مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على اهتمام القيادة السياسية بملف مكافحة وعلاج الإدمان داخل مصر على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وقال "وهبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، إنه يجرى العمل على أكثر من محور في هذا الملف أبرزها المحور الوقائي من خلال تنفيذ برامج توعوية متكاملة لحماية الشباب والأطفال من تعاطي المواد المخدرة.

وأضاف، أن الأعياد والمناسبات تمثل بالنسبة لهم كصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اهمية كبيرة، إذ يتم توعية الأُسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق في حالة تعاطي أحد أفراد الأسرة للمواد المخدرة.

وتابع، أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يتمثل في 16023، وعلى المواطنين التواصل مع الصندوق للحصول على كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وبسرية تامة، مشيرا إلى تنفيذ برامج للنشء والأطفال بهدف رفع وعيهم بخطورة الإدمان.