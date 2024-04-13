بالفيديو.. كبير الأثريين بالسياحة يكشف حقيقة نقل توابيت في مترو شبرا

كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، تفاصيل الفيديو المتداول منذ أمس لتوابيت في مترو الأنفاق، موضحا أن الفيديو مدته 10 ثواني ملأ السوشيال ميديا.

وقال “شاكر” في حواره لبرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت، إن الفيديو المتداول يظهر أنه في محطة مترو شبرا الخيمة والناس تتابع دون أي اندهاش.

وتابع، أنه من الواضح أن الفيديو تركيب وغير صحيح، كما أن المتلقي يجب أن يتأكد من المحتوى الذي يعرض عليه، موضحًا أن نقل الآثار له طقوس خاصة وترتيبات أمنية والموضوع ليس سهلا كما يتخيل للبعض مثلما حدث عند نقل تمثال رمسيس حيث يتم التأكد من الطرق والمسار الذي يسلكه.

وأردف، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، أنه يجب تحري الدقة والوصول إلى حل مع السيرفر الذي ينشر هذه الأكاذيب ويكون هناك رد رسمي على هذا الفيديو.