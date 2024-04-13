ads
الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. كبير الأثريين بالسياحة يكشف حقيقة نقل توابيت في مترو شبرا

جانب من الفيديو المتداول
جانب من الفيديو المتداول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، تفاصيل الفيديو المتداول منذ أمس لتوابيت في مترو الأنفاق، موضحا أن الفيديو مدته 10 ثواني ملأ السوشيال ميديا. 

وقال “شاكر” في حواره لبرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت، إن الفيديو المتداول يظهر أنه في محطة مترو شبرا الخيمة والناس تتابع دون أي اندهاش.

وتابع، أنه من الواضح أن الفيديو تركيب وغير صحيح، كما أن المتلقي يجب أن يتأكد من المحتوى الذي يعرض عليه، موضحًا أن نقل الآثار له طقوس خاصة وترتيبات أمنية والموضوع ليس سهلا كما يتخيل للبعض مثلما حدث عند نقل تمثال رمسيس حيث يتم التأكد من الطرق والمسار الذي يسلكه.

وأردف، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، أنه يجب تحري الدقة والوصول إلى حل مع السيرفر الذي ينشر هذه الأكاذيب ويكون هناك رد رسمي على هذا الفيديو.

وزارة السياحة مترو الأنفاق السوشيال ميديا الآثار كبير الأثريين