فلسطين.. تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جددت القصفات بالمدفعية استهدف بها المناطق الشمالية لمخيم النصيرات.

وأعلن اليوم، الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 5 مواطنين فلسطينيين إثر اعتداءات المستوطنين خلال اقتحام قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

ومنذ قليل، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قصفات مدفعية في المناطق الشرقية لجباليا شمال قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أصيب شاب فلسطيني بشظايا الرصاص الحي في الرأس، في بلدة عزون شرق قلقيلية، قرب حاجز عسكري إسرائيلي مقام بالقرب من الشارع الواصل بين بلدتي عزون وجيوس، وتواصل قوات الاحتلال في مداهمة المنازل داخل البلدة.