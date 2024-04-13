العراقية جنائن البيان: العظمة لـ«جودر» والعزة لشهريار

أشادت الشاعرة العراقية جنائن البيان بمسلسل "جودر" الذي عرض في الموسم الرمضاني الدرامي 2024.

وقالت البيان: "جودر للوهلة الأولى يتراءى لك المشهد وأنت تقرأ هذا الاسم أنك ستشاهد مسلسلًا بسيطًا يتكون من عدد قليل من الأبطال وستكون أحداثه ليست بتلك السعة يعني محصورة نوعًا ما ليفاجئنا كاتب الحدوتة الأستاذ أنور عبدالمغيث بما شاهدناه من أحداث توالت وتتالت ومرت ببطليها «شهريار، وجودر» وأعوانهما، أحداث أسميها حقيقة الخيال، وخيال الحقيقة بمتعتيهما".

وتابعت الشاعرة العراقية: جودر عمل شاق بكل ما تعنيه الكلمة، من «ديكور»، فهو عالم مبهر وقد أتقن صناعه شكلًا مرعبًا بفخامة ذهبت بنا إلى تمام الحلم الذي رسخ في ذاكرتنا من حكايا جداتنا بشكل لا يمكن وصفه إلا بشديد الوقع، وأما «الملابس» فبصفتي خياطة محترفة أقول: ليتني تتلمذت على يد مصممة الأزياء لأكتسب شيء بسيط من عبقريتها، فقد عملت عملًا أكاد أصفه بالجنون، فطوبى لهذه الأفكار لها ولمنفذي الأزياء، ثم نأتي لأبي المشروع الأستاذ أنور عبدالمغيث برشاقة الغزال حوّل «ألف ليلة وليلة» من «شهريار» إلى «جودر» كيف؟ لا علم لي والله كلما أعرفه أنه كاتب مُحنك يأخذ عجينة أي رواية ويصنع منها خبزًا من جديد بشكل يعجب المشاهد طعمه، ويُسهل على المخرج إيداع خبرته فيها، فتظهر على الملأ بصيغتها الأخرى.

وواصلت «البيان»: مخرج المسلسل حديث لا أجيده، بل أصحاب الخبرة من يستطيعون ذلك، فقد بلى حسنًا وبأكثر من جدًا بجملة أفكار كادت أن تتفوق على النُسخ الغربية من أفلام «حكايات عربية» وأعتقد أن هذا التفوق يرجع لشرقيته البحتة هنيئًا للدرامى بك فناننا المُتمكن، أما الفنان ياسر جلال غني عن التعريف ألا أن «جودر» تفوق أكثر من «شهريار»، كان شهريار قابعًا في القصر يعطي الأوامر ولم تقف الرواية عليه فدوره ليس رئيسيًا إنما «جودر» ناله اليأس وغطس بالماء، اجتاز الصخور، تسلق الجبال، جاع، تعب حتى الهلاك، عانى من شواهي، وخيانة أخويه، لقد كان المخرج قاسيًا معه عكس «شهريار» فقد «دلعه» كثيرًا، العظمة لجودر والعزّة لشهريار، لم أتناول بكلامي جميع من اشترك بالعمل ولم أدخل في تفاصيل المسلسل، لأن الحديث يطول لكن كل من موضعه أبدع في الإنجاز إلا القلّة أحتفظ بأسمائهم، شكرًا لأنكم متعتمونا بهذه الليالي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حيث يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"، حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر"، ويصبح في صراع مع العدو "شمعون" للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.

والعمل من حكايات ألف ليلة وليلة، ومن بطولة كلا من الفنانين: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، تارا عماد، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، محمد التاجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق، أحمد ماهر، أحمد فتحي، وليد فواز، عايدة رياض، سامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، سماح أنور، سامية طرابلسي، ياسر الطوبجي، عابد عنابي، أحمد خالد صالح، أحمد كشك، ناردين عبدالسلام، والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.