نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز

أعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، عقب ساعات قليلة من طرحها على موقع تذكرتي، حيث شهد الموقع إقبالا كثيفا من مشجعي القطبين لحجز التذاكر من أجل حضور القمة من مدرجات استاد القاهرة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في السابعة مساء الاثنين المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع القطبين بقمة الدوري، والذي يأتي ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر الدوري المصري الممتاز.



وتغلب النادي الأهلي على فريق زد بهدف نظيف سجله وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، في الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد السلام.

وعلى الجانب الأخر، فاز الزمالك على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة.

ويحتل فريق الاهلي المركز التاسع، في جدول ترتيب الدوري المصري “دوري نايل”، برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.