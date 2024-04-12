مصرع وإصابة ٥ أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بصحراوى المنيا

فى حادث مأساوى بسبب السرعة الزائدة لقيت سيدة مصرعها واُصيب 4 آخرين من أسرة واحدة، اليوم ، الجمعة، في حادث على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا بالقرب من كمين دير البرشا بملوى .

تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع سيدة وإصابة 4 آخرين، في حادث انقلاب سيارة.

انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وتبين مصرع« نورا . ر . ع» 38 سنة، لا تعمل، وإصابة كلًا من : «محمود. ح .أ» 45 سنة، موظف، «آيتن. م .ح» 13 سنة طالبة، «روان . م .ح »9 سنوات،و« يوسف .م ح »، 7 سنوات .

تبين أن الحادث نتج عن انقلاب سيارة ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من كمين دير البرشا التابعة لمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة والجثة تحت تصرف النيابة العامة.

حرر مركز شرطة ملوي بالمنيا محضرًا بالواقعة.