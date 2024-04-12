مقتل عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة مع 3 أشقاء بالقليوبية 

شهدت احدى قرى مركز شرطة طوخ مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس بسبب الخلافات السابقة اسفرت المشاجرة عن مصرع عامل واصابة شقيقه وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى وجارى القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.



تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية بدائرة مركز شرطة طوخ ووجود متوفى ومصاب انتقلت قوة امنية من مديرية امن القليوبية وتبين ان المشاجرة بين طرف اول شقيقان وطرف ثانى 3 اشقاء واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس اسفرت ان مصرع احد افراد الطرف الأول واصابة شقيقه وفرا الجناة هاربين وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.