تعرف على أعضاء لجان تحكيم مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، لجان تحكيم الدورة الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، وتشهد عرض 76 فيلما ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة.

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون .

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة .

أما لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، فيتولى رئاستها المخرجة هالة خليل، وتضم في عضويتها المنتجة السعودية المصرية باهو بخش، ومدير التصوير حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والكاتبة والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر، والممثل والمخرج الفنلندي شيروان حاجي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر في عضويتها، الكاتبة الدكتورة داليا بسيوني، واللبنانية "دوريس سابا المديرة التنفيذية لمجتمع بيروت السينمائي، والدكتور سمير شاهين أستاذ ورئيس قسم الديكور السابق بكلية الفنون الجميلة.

يشارك في لجنة تحكيم مسابقة أفلام الورش، الممثلة السودانية إيمان يوسف، والنجمة راندا البحيري، والفنان التشكيلي العراقي عماد منصور.

يذكر أن تونس هي ضيفة شرف الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وتشهد تنظيم ثلاثة برامج للأفلام القصيرة خارج المسابقة، وهي برنامج للأفلام القصيرة التونسية، وبرنامج للأفلام القصيرة السودانية، وبرنامج للأفلام القصيرة الفلسطينية، وتعقد الدورة المقبلة برعاية وزارتي الثقافة، والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.