ألمانيا: القبض على 3 مراهقين يشتبه في انتمائهم لداعش خططوا لتنفيذ هجوم إرهابي

أعلن الادعاء الألماني، اليوم الجمعة، القبض على 3 مراهقين يشتبه انتماؤهم لتنظيم داعش خططوا لتنفيذ هجوم إرهابي في غرب ألمانيا.

وقال الادعاء - في بيان، أوردته قناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة - إن "أعمار الموقوفين الثلاثة ما بين 15 و16 عامًا وهم ولد وبنتين ويشتبه بقوة في قيامهم بالتخطيط لهجوم إرهابي"، مضيفًا أن جميعهم من منطقة دوسلدورف.. ولم يقدم المحققون مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم المزعوم قائلين: إن التحقيق ما يزال جاريًا.

وفي السياق، أفادت تقارير إخبارية بأن الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بالقنابل الحارقة والسكاكين باسم تنظيم داعش، كما أن الأجهزة الأمنية الألمانية في حالة تأهب قصوى.

