دفن شاب مات غرقا بنهر النيل بالجيزة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب مات غرقا بنهر النيل بالجيزة، وذلك عقب مناظرة جثمانه وورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية له، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغا من صياد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل في ظروف غامضة.

وعلى الفور أخطر القسم غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية، التي دفعت بفرقة من رجال الحماية المدنية والانقاذ النهري، إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب يدعى "محمد.س.ف" و تمكنوا من انتشاله.



تم إيداع الجثة ثلاجة مستشفى أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.