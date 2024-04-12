حاول إنهاء حياته.. الاستعلام عن صحة شاب تناول مبيد حشري بالهرم

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب بحالة إغماء إثر تناوله مبيد حشري بالهرم، تمهيدا لسؤاله عن ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، المقدم أحمد عصام، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، والذي كان يعاني من حالة إعياء وادعاء تناوله مبيد حشري، محاولًا الانتحار.

وفور تلقي الإشارة، تم التحرك للتحقق من الحالة، وخلال التحقيقات مع أسرته، أكدوا على محاولته الانتحار بسبب رفض والده خطبته لإحدى الفتيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.