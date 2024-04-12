أسعار اللحوم اليوم الجمعة 12 أبريل 2024

الجمعة 12/أبريل/2024 - 09:18 ص

استقرت أسعار اللحوم بين 370 و 430 جنيهًا في محلات الجزارة، وتختلف هذه الأسعار من منطقة إلى أخرى. بينما توقف عدد كبير من محلات الجزارة خلال فترة إجازة العيد، وتقوم بعضها بتخفيض الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 300 و 350 جنيهًا.

وسبق لأسعار اللحوم أن وصلت إلى مستويات بين 400 و 460 جنيهًا قبل بدء الانخفاض، مع توافر الأعلاف للمواشي وطرح كميات كبيرة في المنافذ الحكومية بسعر يبدأ من 290 جنيهًا.

ةتتفاوت أسعار اللحوم حسب المحافظة والمناطق البيعية أو قطع اللحوم، وتختلف أيضًا وفقًا للنطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبرى بعد تحرك ملحوظ في الأسعار خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر اللحم البرازيلي البقري مستويات تتراوح بين 290 و 330 جنيهًا، واللحم الهندي بأسعار تتراوح بين 290 جنيهًا للمفروم و 390 جنيهًا للكندوز. بينما سُجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 330 جنيهًا.

وفي المنافذ، سجل سعر كيلو اللحم الجملي 300 و 350 جنيهًا، والبرجر 350 جنيهًا، والكبدة الكندوز 400 جنيهًا، بينما بلغ سعر الضأن البرقي 450 جنيهًا