رجال ألونسو يواصلون العزف.. باير ليفركوزن يسحق وست هام في الدوري الأوروبي

سحق فريق باير ليفركوزن الألماني، ضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب باي أرينا، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وواصل ليفركوزن الإبداع والعزف تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، حيث لم يتذوق الفريق طعم الهزيمة في 42 مباراة متتالية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن الأمتار الأخيرة من الشوط الثاني جاءت ثنائية كتيبة المدرب ألونسو.

افتتح جوناس هوفمان، التهديف في الدقيقة 83، قبل أن يصنع هدفًا لزميله فيكتور بونيفاس في الدقيقة 90+1.

بذلك، أصبح تشابي ألونسو يقود باير ليفركوزن بلا هزيمة هذا الموسم، واقترب من تحقيق لقب غائب عن النادي، حيث يحسم بطولة الدوري الألماني يوم الأحد المقبل في حال فوزه على فيردر بريمن.

بهذا الفوز، وضع فريق باير ليفركوزن قدمًا في نصف نهائي الدوري الأوروبي، قبل موقعة الإياب أمام وست هام في العاصمة البريطانية لندن.