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السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الزراعة: 100 ألف زائر لحدائق الحيوان بالمحافظات في أول وثاني أيام عيد الفطر

توافد الزائرين على
توافد الزائرين على حدائق الحيوان بالمحافظات
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قال الدكتور محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة انه امس تم استقبال 100 الف زائر خلال اول  وثاني ايام عيد الفطر المبارك في حدائق الحيوان في محافظات الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف .
وأشار إلى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الزائرين وتوفير كافة وسائل الراحة لهم والترفيه للاستمتاع باجازة العيد مؤكدا انه ولاول مرة تستقبل حدائق الحيوان بالمحافظات هذه الاعداد من الزائرين 
ويشار إلى أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير كانت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية تحت إشراف د ايهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية قامت بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات 
بهدف اضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال زيادة عدد الحيوانات

حدائق الحيوان عيد الفطر المبارك