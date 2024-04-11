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السبت 13 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مباراة ليفربول ضد أتالانتا.. محمد صلاح يشارك بين الشوطين

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
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شارك النجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي ضد أتالانتا الإيطالي، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

جلس صلاح على مقاعد بدلاء الريدز منذ بداية اللقاء، وشاهد تأخر فريقه بهدف في نتيجة الشوط الأول من على دكة الاحتياط.

وحل محمد صلاح بديلًا بين شوطي المباراة بدلًا من زميله هارفي إيليوت، حيث دفع الألماني يورجن كلوب بالفرعون المصري لإنقاذ الفريق.

جاء قرار مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول وأتالانتا، ضمن 3 تغييرات أجراها كلوب دفعة واحدة لتعديل النتيجة، حيث استبدل كوستاس تسيميكاس بزميله أندرو روبرتسون، ودومينيك سوبوسلاي بدلًا من كورتيس جونز.

وسجل جانلوكا سكاماكا هدف تقدم أتالانتا من تسديدة قوية، فشل الحارس كيليهير في التصدي لها، وذلك في الدقيقة 38.

تأهل ليفربول إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما اكتسح سبارتا براج التشيكي بنتيجة 11-2 في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

بينما بلغ أتالانتا هذا الدور، بعدما أقصى سبورتنج لشبونة البرتغالي من البطولة، بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين بنتيجة 3-2.

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