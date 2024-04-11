منح دراسية وذهب ومبالغ مالية فى تكريم حفظة القرآن بمنية النصر

فى مشهد مهيب خرج العشرات من حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية مساء ثاني ايام العيد في زفة من الأهالي لأبنائهم من حفظة كتاب الله وصولا بهم لمقر إقامة حفل ضخم داخل إستاد المدينة، تحفيزا لهم علي حفظ كتاب الله.

زفة في شوارع منية النصر لحفظة القرآن الكريم بالدقهلية:

وشهد إستاد منية النصر الرياضي بمحافظة الدقهلية ، عرس قرآني في ثاني ايام عيد الفطر المبارك، لتكريم عدد كبير من حفظة كتاب الله والذين وصل عددهم الي 1350، بعد التصفيات النهائية، التي تقدم لها 2500 متسابق من ابناء المركز والقرى التابعة له.

واستضاف استاد منية النصر الرياضي حفل تكريم الحافظين لكتاب الله بمختلف أجزاءه، وصولا بخاتمي القرآن كاملا، والتي خصصت اللجنة المنظمة لهم جوائز عبارة عن 5 رحلات عمرة ومبلغ مالي يقدر ب250 الف جنيه.

وقدم المجتمع المدني جوائز قيمة تصل إلي عدد 10 منح دراسية في لندن، و10 جوائز ذهبية، ليصل حجم الجوائز ما بقرب من مليون جنيه، ليكون افضل مسك ختام للمنافسات القرآنية التي تشهدها محافطات مصر وتحديدا خلال شهر رمضان المعظم .

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