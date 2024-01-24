مصرع سائق توك توك فى حادث تصادم على طريق منية النصر البجلات بالدقهلية

لقي سائق توك توك في العقد الرابع من عمره مصرعه إثر حادث تصادم مع سيارة ملاكى على طريق منية النصر البجلات فى محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي بوصول شخص يدعى علاء عبده عبدالوهاب 38 عامًا، سائق توك توك ومقيم بقرية الزعاتره بمحافظة دمياط مصابًا بنزيف داخلي وكسور متفرقة وتوفي عقب وصوله ادعاء حادث طريق.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير المتوفى بالتوك توك الخاص به على طريق منية النصر البجلات اصطدمت به سيارة ملاكي مما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.