وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس ثانى أيام عيد الفطر المبارك، بتقديم كافة الإسعافات وأوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابى حادث إنقلاب سيارة أجرة بالكيلو 145 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي بالقرب من مدينة الضبعة، والمتابعة المستمرة وتذليل أى عقبات والاطمئنان حتى خروجهم بعد كافة الفحوصات وتمام الشفاء.

ومن جانبه أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه بالتنسيق مع الدكتور محمد عبدالسلام نائب مدير مستشفى الضبعة المركزى، جارٍ تقديم الخدمات الطبية لعدد 7 مصابين.

وصرح " سالم" أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارىء بمستشفى الضبعة المركزى، ونقل المصابين وعددهم 7 مصابين بينهم رجل و4 سيدات وطفلين إلى المستشفى؛ لتلقى الخدمات العلاجية المناسبة، وتصنيف الحالات الطبية وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمصابين

حيث تم تشخيص حالتهم بعد عمل جميع الفحوصات اللازمة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وحالتهم مستقرة وخروج الحالات من المستشفي ولا توجد أى حالة وفاة.

وأكد وكيل الوزارة على تواجد الأطقم الطبية من نائب مدير المستشفى على رأس الحدث وجميع القوى البشرية وتوافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الاقسام الحرجة لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

محافظ مطروح يوجه بتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لمصابى حادث الضبعة

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