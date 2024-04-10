تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بمحافظة أسيوط

يؤدي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة السادسة صباحا، بساحة أرض الملاعب برفقة التنفيذيين والشخصيات العامة وأهالي المحافظة.

وأكد الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف على الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك وعددها 151 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ/ 2024م، بالإضافة إلى 4202 مسجدًا على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة المحافظة.

ولفت إلى أنه سيؤدي صلاة العيد بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية مقدمًا التهنئة إلى أبناء محافظة أسيوط والشعب المصري العظيم داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وأن ينعم علينا بالخير الدائم الوفير.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الترتيبات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها على مستوى المراكز والمدن.