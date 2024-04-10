فشلت في الانتحار.. الاستعلام عن صحة فتاة قفزت في النيل بالجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها في إصابة فتاة عقب محاولة انتحارها غرقًا بنهر النيل بالجيزة، لسؤالها عن أسباب ارتكابها الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

كانت البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة إغماء داخل مشتل أسفل كوبرى عباس.



وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الحالة لفتاه تدعى "رجاء" 18 سنة، حاولت الانتحار قفزا في النيل من أعلى الكوبري إلا أن تدخل صياد حال دون ذلك.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

