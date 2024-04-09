الحسم يتأجل للإياب.. تعادل مثير بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

انتهت قمة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، بالتعادل الإيجابي 3-3، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

بدأت المباراة بأحداث مثيرة منذ انطلاقها، حيث تدخل لاعب ريال مدريد أوريلين تشواميني على جاك جريليش جناح مانشستر سيتي بعنف في الدقيقة الأولى، حصل على إثره على بطاقة صفراء، ليغيب عن مباراة العودة بين الفريقين للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

انتهى الشوط الأول بتقدم الريال على السيتي بهدفين مقابل هدف، إذ افتتح البرتغالي برناردو سيلفا التهديف مبكرًا في اللقاء، من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، سددها بطريقة ذكية خادع بها حارس الملكي أندريه لونين من أسفل الحائط البشري، ليضع السيتي في المقدمة بشكل مبكر وذلك في الدقيقة الثانية.

وفي دقيقتين، قلب فريق العاصمة الإسبانية الطاولة على ضيفه بتسجيل هدفي التعادل والتقدم على مان سيتي، حيث أدرك الفرنسي إدواردو كامافينجا التعادل للميرينجي بتسديدة قوية في الدقيقة 12 ولكن الهدف احتسب لمدافع السماوي روبن دياز بالخطأ في مرماه، ثم وضع البرازيلي رودريجو جوس ريال مدريد في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 14، بعدما استلم تمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور ووضع الكرة بين أقدام مدافعي السماوي والحارس أورتيجا.

في الشوط الثاني، سدد فيل فودين كرة صاروخية على خط منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس لونين في الدقيقة 66.

وبعد مرور 5 دقائق، أعاد الكرواتي جوشكو جفارديول، مان سيتي للمقدمة من جديد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 71.

ونجح فالفيردي في تسجيل هدف التعادل للملكي في الدقيقة 79، بتسديدة رائعة على مشارف منطقة الجزاء بعدما استلم تمريرة زميله فينيسيوس جونيور، لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم.

بعد التعادل، يتأجل حسم المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى موقعة الإياب التي تقام على ملعب الاتحاد معقل الستيزنز.