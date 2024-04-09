فيديو.. ماذا قال أحمد رفعت في ظهوره الأول بعد أزمته الصحية؟

وجه أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، رسالة إلى الجماهير يطمئن من خلالها الجميع على صحته عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وبعد خروجه من المستشفى.

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس، خروج أحمد رفعت من المستشفى الذي كان يتابع حالته الصحية، عقب فترة من الرعاية الطيبة والفحوصات اللازمة، بعد سقوطه المفاجئ مغشيًا عليه على أرض الملعب، خلال مشاركته مع فريقه فى مباراة أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز، لينقل بعدها إلى المستشفى بعد فشل عملية إفاقته وإعادته إلى الوعى داخل أرضية الميدان بعد توقف عضلة القلب، قبل أن يتدخل الأطباء بإنعاش القلب بعد ساعة ونصف تقريبًا من التوقف.

وبعد خروجه من المستشفى، قال أحمد رفعت في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: «كل سنة وأنتم طيبون بمناسبة عيد الفطر المبارك».

وأضاف رفعت: «أشكركم على دعواتكم لي طوال الفترة الماضية، وبفضل دعواتكم تخطيت هذه الفترة الصعبة».

وتابع: «أشكر الأطباء بعدما قاموا بمجهود غير عادي في هذه الأزمة

وواصل لاعب مودرن فيوتشر: «لقد تخطيت المرحلة الصعبة والأمور مستقرة بشكل كبير، أشكر الكل من قلبي على كل الدعم الذي وصل لي مؤخرًا».

وأتم أحمد رفعت: «إن شاء الله مشوفش حاجة وحشة في حد».

ومن المقرر، متابعة حالة أحمد رفعت بشكل دوري خلال الفترة المقبلة حتى يعود إلى الملاعب قريبًا، والعودة إلى فريقه بشكل تدريجي، والسماح له بالعودة إلى تدريبات مودرن فيوتشر ثم المشاركة في المباريات مجددًا.