بعد التأهل لدورة الألعاب الأولمبية.. وزير الرياضة يشهد تكريم منتخب مصر لكرة اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تكريم منتخب مصر للرجال لكرة اليد، وذلك بعد حصوله على كأس الأمم الأفريقية وتأهله لدورة الألعاب الأولمبية، في الاحتفالية التي نظمتها الشركة المتحدة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة اليد، بحضور الأستاذ محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ولاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن فخره وسعادته بإنجازات المنتخب الوطني لكرة اليد، مؤكدا على دعم وزارة الشباب والرياضة الكامل للمنتخب المصري في مشاركته بدورة الالعاب الاولمبية هو وجميع الرياضيين المصريين المشاركين.

كما أشاد وزير الرياضة بالروح القتالية العالية التي ظهر عليها المنتخب المصري خلال مشواره في البطولة وإصراره على حصد اللقب التاسع لمصر، وهو ما ظهر جليا خلال أداء المنتخب خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الاستعدادات التي قام بها الاتحاد المصري من أجل تجهيز المنتخب المصري.

واختتم وزير الرياضة حديثه مؤكدا أن هذا التكريم يعد تعبيرا عن تقدير الدولة المصرية كافة بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المنتخب الوطني لكرة اليد، وأيضًا لتكون حافزا لهم لمواصلة الإنجازات، وحصد الألقاب ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

ومن جانبه أكد محمد الأمين رئيس اتحاد اليد خلال حفل التكريم ، أن منح الرئيس عبد الفتاح السيسى نوط الامتياز للاعبين والجهاز الفنى هو الفخر الحقيقى لكل المنظومة، وكل من ينتمى لها، متوجها بالشكر للشركة المتحدة للرياضة على التكريم.

فيما قال عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد اليد خلال الاحتفال، إن الرياضة فى الوقت الحالى أصبحت استثمار لن يتحقق إلا عن طريق دعم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركات الراعية.

وتمكن المنتخب الوطني لكرة اليد من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس، وذلك بعد تتويجهم بلقب البطولة الأفريقية والتي أقيمت في مصر، حيث تمكن المنتخب المصري من التغلب على منتخب الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 29-21، ليتأهل منتخب مصر مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية للمرة الثامنة في تاريخه.

وعلى جانب الاحتفالية، شهد أيضًا وزير الشباب والرياضة، توقيع عقد رعاية بين الشركة المتحدة للرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، حيث أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد، أن البروتوكول يتضمن رعاية الاتحاد المصري لكرة اليد وكذلك رعاية المنتخب المصري بالإضافة إلى تنظيم البطولات والأحداث الرياضية.