تصل لـ 100 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة التنمر

أقر القانون المصري عقوبات رادعة للتنمر، نصت عليها مادة في قانون العقوبات، وذلك لردع كل من تسول له نفسه للتنمر على غيره أو الإساءة إليه، فشددت العقوبة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب الجاني الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.