السيسي يؤكد لأبو مازن مواصلة مصر لجهودها في مساندة الأشقاء بفلسطين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب فلسطين الشقيق بالخير والسلام والأمان، مؤكداً مواصلة مصر لجهودها في مساندة الأشقاء في فلسطين على جميع الأصعدة، وبذلها كافة المساعي لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس أبو مازن عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه السيد الرئيس، مثمناً موقف مصر الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني، وداعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على شعبي مصر وفلسطين بالخير واليُمن والبركات.

وفي السياق هنأ الرئيس السيسى مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الاثنين: “إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث اليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.. أتمني لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد".