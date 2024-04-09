حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، إلى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن المنياوي، بكافة المراكز والقري، مشدداً على انتظام ورديات النظافة، ورفع التراكمات أولا بأول وعدم السماح بوجود أي تراكمات مع التركيز على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية للمساجد، والأماكن الحيوية.

وكذلك تنفيذا لتلك التوجيهات، قامت مراكز ( المنيا- مطاي - بنى مزار) بحملات للنظافة حيث نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية وكورنيش النيل بالمدينة وشارع مصر ومن داخل المدارس، ونقلها إلى الظهير الصحراوي حفاظاً على صحة المواطنين وللحد من انتشار الأمراض والفيروسات ومتابعة أعمال قص و تهذيب وتقليم الأشجار بالمدينة ، وفي مركز مطاي تواصل حملات النظافة اليومية بقرى ( منبال- بردنوها- ابوان - ادقاق المسك ) وتم تمهيد وتسوية الطرق الرئيسية إلى جانب متابعة نظافة الشوارع الرئيسية والأحياء والميادين وكورنيش المدينة ورفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي ونظافة مدخل مطاي الشمالي والجنوبي وتم رفع القمامة من نقط تجميعها ونقلها للمقالب العمومية.

وفي مركز بنى مزار، استمرت حملات النظافة المكبرة بأحياء مدينة والقرى التابعة حيث تم رفع المخلفات من شوارع الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامة بقرى (أبو جرج - بني صامت -القيس -شلقام -الحسينية صفط -بردونة -اعطو -الفاروقية - نزلة عمر- طمبو -الشيخ فضل) وطريق الدلايلة و أمام المساكن للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة والحفاظ على المظهر وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى ، إلى جانب رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق بشوارع حى غرب وشرق المدينة لتحسين حركة السير أمام المواطنين.

وفى ذات السياق، نفذت مراكز (مغاغة – أبوقرقاص- ديرمواس ) حملات مكثفة للنظافة، وفى مركز مغاغة تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة شملت المدينة والقرى، كما رفع القمامة والمخلفات الصلبة بالطرق والشوارع العمومية والفرعية والأحياء الرئيسية والميادين ونقلها إلى الظهير الصحراوى ،ونفذ مركز أبو قرقاص حملات النظافة بشوارع قرى المركز ، حيث تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العمومى إلى جانب تمهيد وتسوية الطرق بـ"قرية اتليدم " ،وذلك لإظهار الجانب الجمالي للقرى التابعة للمركز وخلق هوية بصرية مميزة ، وفى مركز ديرمواس شنت الوحدة المحلية حملة لمتابعة أعمال النظافة وتمهيد وتسوية الطريق الدائري والمدخل الجنوبي للمدينة، و تم رفع المخلفات الصلبة من الشوارع و الميادين ، وذلك لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

