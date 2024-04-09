تعرف على موعد صلاة العيد 2024 بمحافظة الشرقية

يبحث الكثير من أبناء محافظة الشرقية عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجرية بعد إعلان دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل لعام 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن غدا الأربعاء الموافق العاشر من أبريل هو أول أيام عيد الفطر.

وأكد الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية علي الإنتهاء من كافة الإستعدادات لصلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجريا حيث تم تخصيص ساحة لأداء صلاة العيد بكل مدينة ومركز علي محافظة الشرقية لأداء الصلاة.

ووفقًا للمراصد الفلكية فقد حددت موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024-1445 في تمام الساعة الخامسة وستة وخمسون دقيقة صباحًا حسب التوقيت الزمني لمدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية

الجدير بالذكر أن دار الإفتاء أعلنت أنه لم يُثبت رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 هجريًا وبالتالي فإن اليوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 يعتبر المتمم لشهر رمضان 2024

وأكدت الدار أن غدا الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024 هو أول أيام شهر شوال لعام 1445 هجريًا.