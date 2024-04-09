موعد صلاة عيد الفطر المبارك ببني سويف 1454-2024

يبحث أهالي محافظة بني سويف عن أداء موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجرية بعد إعلان دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل لعام 2024، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدا الأربعاء الموافق العاشر من أبريل هو أول أيام عيد الفطر.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة بني سويف

ووفقًا للمراصد الفلكية، فقد حددت موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024-1445، بمحافظة بني سويف في تمام الساعة 5:59 صباحا، حسب التوقيت الزمني لبني سويف.

أوقاف بني سويف تنهى الاستعدادات لصلاة العيد

وأكدت مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل الوزارة، علي الإنتهاء من كافة الإستعدادات لصلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجريا، حيث تم تخصيص 143 ساحة لأداء صلاة العيد بكل مدينة ومركز بمحافظة بني سويف لأداء الصلاة.

ومن جانبه كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التنفيذيين المعنيين بمراجعة كافة استعدادات الحدائق والمتنزهات العامة، للاطمئنان لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع التشديد على متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات ومستوى الخدمات والمرافق والوضع المروري ومدى تحقيق السيولة المرورية.

حيث كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى مشروعات النظافة والحدائق بتكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها وتوفير كافة الخدمات،ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال العيد ،موجها بالمتابعة الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة المخالفات فور صدورها والتعامل معها بالقانون، والتأكد من تنفيذ خطة المحافظة وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كافة التعديات عن الطرق العامة وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق و الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة