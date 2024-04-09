روسيا: أوكرانيا هاجمت محطة زابوريجيا النووية

اتهمت وكالة الإعلام الروسية طائرة مسيّرة أوكرانية بمهاجمة محطة زابوريجيا النووية بعد 10 دقائق فقط من زيارة ممثلين عن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في حين قالت إدارة المحطة النووية التي عيّنتها روسيا إن الهجوم استهدف مبنى تابعاً للمحطة يُستخدم لأغراض التدريب.

بينما قُتلت امرأة وطفل اليوم بنيران المدفعية الأوكرانية التي استهدفت قرية كليموفو في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وأعلن حاكم الإقليم أن القصف أصاب وسط القرية، مشيراً إلى إصابة 3 آخرين.

تعد المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا هدفاً لضربات منتظمة بالطائرات المسيّرة، ونادراً ما تستهدفها المدفعية الأوكرانية.

في حين زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخطوط الدفاعية المحفورة حديثاً في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد.

تأتي الزيارة في ظل ازدياد الهجمات والضربات الروسية في مواجهة افتقار الجيش الأوكراني إلى المقاتلين والذخيرة.

أكد زيلينسكي استعداد أوكرانيا للدفاع عن نفسها في حال هاجم العدو.