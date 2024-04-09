أوكرانيا تتهم روسيا بقتل 54 أسيرًا

قال مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إنه على علم بـ 54 حالة يزعم فيها أن الجنود الروس أطلقوا النار على أسرى حرب أوكرانيين.

وقال رئيس قسم جرائم الحرب في مكتب المدعي العام الأوكراني، يوري بيلوسوف، عبر تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء، إنه تم رفع ما مجموعه 27 دعوى جنائية.

وتستند الحالة الأخيرة إلى مقطع مصور من قرية كرينكي في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا تم نشره أول أمس الأحد.وتم تسجيل أول حالة إطلاق نار على أسير حرب أوكراني في مارس 2022.

في حين أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي قصف 15 بلدة تابعة للإقليم خلال الـ(24) ساعة الماضية، مما أدى إلى إصابة شخصين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن بروكودين قوله - في تصريح له - "إن القصف الروسي الأخير ألحق أضرارا بأربعة منازل خاصة ومرائب".. مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي دمرت ليلا طائرتين مسيرتين من طراز شاهد 136/131 في منطقة خيرسون.

في الوقت نفسه - أفادت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال أوكرانيا أن الجيش الروسي أطلق النار ثلاث مرات على بلدتين حدوديتين في الإقليم الليلة الماضية، وتم تسجيل 52 انفجارا جراء ذلك.