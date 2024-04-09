عودة 150 ألف نازح وإطلاق سراح 900 أسير.. تفاصيل مقترح التسوية الأمريكي في غزة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقترح التسوية الأمريكي التي عرضته واشنطن، خلال المفاوضات التي تجري بين حركة حماس وإسرائيل في القاهرة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة على المحادثات أن الاقتراح الأمريكي يتضمن وقف إطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع وعوة 150 ألف من سكان غزة النازحين في الجنوب إلى شمال القطاع .

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، سيتم خلال وقف إطلاق النار إطلاق سراح 40 أسير إسرائيلي مقابل 900 أسير فلسطيني، منهم 100 أسير ممن حكم عليهم الاحتلال بالسجن مدى الحياة.

وقالت مصدر مطلع في المفاوضات للصحيفة إن "الجانبين ما زالا مختلفين حول الجوانب الرئيسية لأي صفقة محتملة، والتي تشمل الظروف التي سيعود فيها المزيد من الفلسطينيين النازحين إلى شمال القطاع، وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وما إذا كان وقف إطلاق النار الأولي الذي سيستمر لمدة 6 أسابيع قد يصبح دائما".

وأضاف مصدر آخر: "لكي نكون صادقين، نحن لسنا متفائلين".

ووفقا للصحيفة أبلغت حماس الوسطاء بأنها تحتاج إلى وقت للنظر في العرض، كما أبدت إسرائيل، في ردها الأولي على الاقتراح الأمريكي، تحفظات بشأن المطالب التي طرحتها حماس في الماضي.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل موجودة بسبب قدرتها على الدفاع عن نفسها. وأكد ذلك خلال لقائه مع المجندين الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد نتنياهو، أن الحكومة ستواصل جهودها للقضاء على كتائب حماس، بما في ذلك في رفح، وأشار إلى أنه لا توجد قوة في العالم ستتوقفهم عن ذلك. وأكد أنهم في يوم مصيري للغاية في حياتهم وفي حياة البلاد.

وأوضح نتنياهو أنه لن يكتفي بالقضاء على حماس، بل يهدف أيضا إلى هزيمة محور إيران. وأشار إلى أن الجميع في الشرق الأوسط وخارجه ينتظرون لمعرفة من سينتصر في هذا المجال، هل إسرائيل أم إيران وحلفاؤها.

في غضون ذلك، كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أن دولة الاحتلال تشتري 40 ألف خيمة استعدادا لإجلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الخيام جزء من الاستعدادات الخاصة برفح، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

وتدعي إسرائيل أن أربع كتائب تابعة لحماس تتمركز في رفح، مشيرة إلى أنها لن تتمكن من تحقيق الأهداف التي حددتها في بداية الحرب دون شن هجوم على رفح.