قبل ساعات من عيد الفطر.. ارتفاع أسعار الذهب منتصف تعاملات الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم:

عيار 24 سجل 3686 جنيها.

عيار 21 سجل 3225 جنيهات.

عيار 18 سجل 2764 جنيها.

عيار 14 سجل 2150 جنيها.

الجنيه الذهب 25800 جنيه.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3210 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 3200 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3210 جنيه للجرام.