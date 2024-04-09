تعرف على موعد انطلاق بطولة "بلاك بول" للإسكواش وتصنيف اللاعبين

يشهد يوم الخميس الموافق 11 من ابريل ثانى أيام عيد الفطر المبارك، انطلاق بطولة "بلاك بول" الدولية المفتوحة للاسكواش 2024، إحدى بطولات PSA الذهبية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 108 ألف دولار لكل منهما.

ويسيطر اللاعبين المصريين على تصنيف البطولة ويشاركو بعدد كبير والذى جاء كالتالى:

علي فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول للبطولة.

مصطفى عسل لاعب الأهلى والمصنف الثانى للبطولة.

كريم عبد الجواد المصنف الثالث للبطولة

مازن هشام لاعب وادى جلة والمصنف الرابع.

طارق مؤمن لاعب نادى الجزيره والمصنف الخامس للبطولة

كما يشارك كل من علي أبو العينين، فارس دسوقى، يوسف إبراهيم، محمد الشربينى، عمر مسعد، كريم الحمامى، يحيى النوسانى والصاعد علي عزت المشارك بالوايلد كارد.

يشارك فى منافسات السيدات كل من

نوران جوهر المصنفة الأولى

نور الطيب المصنفة الثالثة

روان العربى المصنفة الخامسة

سلمى هانى المصنفة السادسة

أمينة عرفى المصنفة السابعة

ندى عباس المصنفة الثامنة

كما تشارك كل من فيروز أبو الخير، هنا رمضان، زينة مكيوي، مريم متولى، هنا معتز، نادين شاهين، سنا إبراهيم، نور أبو المكارم، سلمى الطيب، كنزى أيمن، هيا علي، والصاعدة نور رامى المشاركة بالوايلد كارد .