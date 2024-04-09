توزيع 50 ألف كيلو لحوم و25 ألف كرتونة رمضان بقرى ونجوع الفيوم

انتهت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، من توزيع عدد 50 الف كيلو لحوم و25 ألف كرتونة مواد غذائية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الاهلية.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .

وقال عبدالوهاب إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة الفيوم بالمجان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين اغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة.

وأوضح أن الكراتين تم توزيعها على الأهالى، والاسر الأكثر احتياجا من الارامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم، من أبناء محافظة الفيوم وذلك لتخفيف الاعباء المادية على هذه الأسر وادخال الفرحة إلى قلوبهم خاصة فى أيام وليالى الشهر الكريم.