نجوم أبدعت خارج السرب.. "لوك" جديد في الأداء الفني حظي بإشادة الجمهور

قدم لنا الموسم الرمضاني الحالي العديد من الأعمال الفنية الناجحة مع الجمهور، ومع نجاح العديد من الأعمال الفنية، خرج العديد من النجوم خارج سرب المألوف، وتمرد الكثير منهم على كل دلالات المنطق السابق لتقديم أدوارهم، وكسر كل تابوهات أسباب البقاء سجناء في قالب محدد، نظراً لطبيعة ملامح أو تكوين جسدي، أو حتى حباهم الله خفة الظل والتي جعلت من بعضهم مقيدي الحرية الفنية والإبداعية.

وأصبح النمط والروتين هو الغطاء الذى أخفى ملامح الموهبة لكل منهم، حتى جاء الموسم الرمضانى الحالي، ليخرج مارد التجسيد الفني من أجساد اعتاد عليها الجمهور بشكل ثابت أو شبه متكرر، ومنهم من قدم شخصيات للمرة الأولى رغم التنوع الفني خلال السنوات الماضية، وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز أسماء تمردت على روتين الأدوار المعتادة، وظهروا باللوك الفني لجمهورهم.

أحمد عيد "تمرد فني للعام الثاني"

أبدع الفنان الكوميدي أحمد عيد للعام الثاني على التوالي، بتقديم شخصية بعيدة تماماً عن الكوميديا، بل وشخصية معقدة وتاريخية ومليئة بالخطوط الدرامية الصعبة والمركبة.

برع الفنان أحمد عيد فى اللوك الفني هذا العام والظهور لجمهوره بشخصية "سيحون"، من خلال أحداث مسلسل الحشاشين الذى حقق نجاحاً كبيراً من اليوم الأول لعرضه، وقدم الفنان أحمد عيد شخصية أحد الباطنيين، ويملك الكثير من مهارات التنكر حيث ظهر فى بداية الأحداث أحدب الظهر، وهو من أجل التخفي والتنكر، وظهر يقدم الشر من نوع مختلف، وأشاد الجمهور والنقاد والمتابعون بشكل كبير بأداء الفنان أحمد عيد للشخصية، ليثبت أن خلف تلك الكوميديا موهبة استثنائية نضجت بشكل كبير.

المسلسل بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال، عمر الشناوى، سوزان نجم الدين، ميرنا نور الدين، تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمى.

طارق لطفى "إبداع مستمر لفنان استثنائي"

رغم أنه معتاد على تقديم كل جديد فني لجمهوره، فى كل مرة يطل منها عبر الشاشة، إلا أن الفنان طارق لطفى هذا العام يقدم شخصية فتى الشارع والبلطجي بشكل مغاير عن غيره من أبناء مهنته، وعن أدواره السابقة "لوك فني" يفاجئ به جمهوره.

ويقدم الفنان طارق لطفى من خلال مسلسل "العتاولة"، شخصية فتى الشارع وهو يحمل الشر والبلطجة ويمارس كل ألوان الانحراف، وظهر بشكل حليق الرأس وشارب كثيف، ليضيف للشخصية سحرا آخر خلاف الأداء الفني الرائع، ليخطف الأنظار كعادته ويشيد به كل جمهور ورواد ومتابعي السوشيال ميديا، ويستحوذ على عبارات الإشادة من أحبار أقلام كل نقاد الفن لما يقدمه بشكل عام، وهذا الدور بما يبدع فيه من ملامح فنية وشكلية وتحضيرات للشخصية بشكل خاص.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، باسم سمرة، زينة، نهي عابدين، فريدة سيف النصر، زينب العبد، محمد التاجي، مي كساب، والإخراج أحمد خالد موسى.

أكرم حسنى "بدايات درامية بغلاف كوميدي"

نجح الفنان الكوميدي أكرم حسنى فى مغازلة الجمهور بشكل درامي من خلال مسلسل"بابا جه"، والذى استطاع من خلال أحداث المسلسل رغم أنه يصنف كعمل كوميدي، إلا أن الفنان أكرم حسنى نجح فى تقديم تابلوهات فنية للكثير من المشاهد التي تحمل مشاعر إنسانية وصلت لحد البكاء من خلال أحداث العمل.

وساعد الفنان أكرم حسنى على تقديم ذلك هو قصة المسلسل التى لعبت على الجانبين الكوميدي والاجتماعي الهادف الذى يحمل الكثير من الرسائل والمشاعر الإنسانية، والتى وصلت لقلوب المشاهدين والجمهور بمنتهي البساطة والهدوء الفني.

وظهر جانب آخر لنجم الكوميديا أكرم حسنى، والذى قدم نفسه للجمهور فى العديد من المشاهد بأداء فني مغاير لما اعتاده الجمهور، ونمط مختلف لفنان يملك أدواته للعزف والتناغم على ألوان التراجيديا بشكل هادئ وتمكن فني أشاد به الجمهور والنقاد.

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسنى، فريال يوسف، نسرين أمين، لافينيا نادر، سما إبراهيم، محمود البزاوي، تأليف وائل حمدى والإخراج خالد مرعى.

محمد ثروت "رداء الشر بعد الكوميديا"

اعتاد الجمهور على ظهور الفنان الكوميدي محمد ثروت، بطابع الضحك وخفة الظل في كل أدواره الفنية السابقة، بل ووصل الأمر إلى استخدامه أدوات لإضافة الضحك، من أزياء وإكسسوارات وتفاصيل خاصة بحالة كوميدية مختلفة.

وطل الفنان محمد ثروت هذا العام فى الموسم الرمضاني بمسلسل "سر إلهي"، بشخصية مغايرة تماماً عن رداء الكوميديا الذى قدم.

وقدم الفنان محمد ثروت شخصية سعد الذى يقوم بالشر فى مسلسل سر إلهي، ومن ضمن دلالات جمود القلب أنه فى أحد المشاهد كان يدفن ابنته بأداء بمنتهي الإيداع بملامح صامتة وصامدة، دون أى انفعال أو بكاء ينم عن رقة المشاعر، عكس تيار الشخصية وهو ما أشاد به وأقنع الجمهور، وأشاد به المتابعون والنقاد ورواد السوشيال ميديا، عن الشخصية وتفاصيلها ومدي تمكنه الفني فى كل تفاصيلها.

المسلسل بطولة روجينا، محمد ثروت، صلاح عبدالله، محمود حجازى، مي سليم، أحمد بدير، مراد مكرم، مريم أشرف ذكى، ميمي جمال، والإخراج رءوف عبدالعزيز.

محمد محمود "نجومية ما بعد الخمسين"

يسير الفنان محمد محمود بخطوات لها أثر فى أرض الفن، وثقل كبير لدي الجمهور، حيث أبدع فى الكثير من الأدوار الكوميدية والخفيفة للأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة، حتى شارك العام الحالي فى مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"، والذى قدم من خلاله شخصية الأب المكافح الذى قام بتربية بناته بتعاليم القيم قدر المستطاع، ولكن المسلسل يقدم رسالة أن تطبيقات السوشيال ميديا تقدم الفتنة داخل كل أسرة، وأنها قادرة على تدمير أسس وقيم مجتمعية، عن طريق فتاة تتمرد على واقعها الذى تعيشه وتبحث عن الثراء السريع عن طريق تطبيقات البث المباشر "التيك توك"، والتربح من خلالها.

وأبدع الفنان محمد محمود فى مشهد المحكمة فى إعطاء المجتمع والأهالي والأبناء والجميع درساً إنسانياً ومجتمعياً مهماً، بمنتهي البساطة فى الأداء والسلاسة فى التعبير، مما جعل المشهد بأداء القدير محمد محمود، تريند على منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

المسلسل بطولة سلمي أبو ضيف، ليلي زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، والإخراج ياسمين أحمد كامل.

أسماء جلال "شهادة ميلاد فنية"

قدمت الفنانة أسماء جلال العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة السابقة، وكانت تسير بخطى تحمل بعض البطء نوعاً ما، ولكن بعد تقديمها دور البطولة هذا العام من خلال مسلسل "أشغال شقة"، والذى أثبتت من خلاله تميزها بموهبة فنية أكبر بكثير من المكانة التي تستحق، وأنها تملك قدرات فنية متنوعة وشاملة، وتملك حضورا طاغيا وبمجرد أن وضعت قدميها على البطولة مع الفنان هشام ماجد، قدمت أداء فنيا رائعا مغلفا بكوميديا وخفة ظل تدل على ميلاد نجمة من الصف الأول.

ورغم صعوبة تجسيد الأدوار الكوميدية، استطاعت الفنانة أسماء جلال أن تقدم ثنائية فنية مع النجم الكوميدي هشام ماجد، وحققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور والنقاد.

يقدم المسلسل مناقشة لقضية المسئولية بين الأزواج بعد الإنجاب، وما تترتب عليه من الصعوبات من ترتيب وتوفيق الأوضاع الجديدة بعد الأطفال، فى مناقشة مجتمعية بشكل كوميدي.

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، محمد عبدالعظيم، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج خالد دياب.

محمد التاجي "عكس التيار الفني"

اشتهر الفنان محمد التاجي وخاصةً فى السنوات الأخيرة، بتقديم شخصيات الرجل الوقور والأب بشكله النمطي والدرامي طوال الوقت.

ليفاجئ الفنان محمد التاجي جمهوره والنقاد والمتابعين، بشخصية مختلفة تماماً من خلال أحداث مسلسل "العتاولة"، والذى يشارك فى منافسات دراما رمضان.

وظهر الفنان محمد التاجي بشخصية مسن، يلهث وراء فتاة من عمر بناته ويتلاعب بكل منطق خاص بالعمر والزمن، ويظهر بتصرفات تعكس هذا النوع من الرجال فى تلك المراحل العمرية والتصابي والمراهقة المتأخرة.

وعلق الفنان محمد التاجي فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن الدور مفاجأة للجمهور، وهو على عكس الاعتياد الفني له طوال السنوات الماضية، بل وتاريخه الفني كله، وكان تحديا فنيا من قبل المخرج أحمد خالد موسى بتقديمه لشخصية المتصابي، وأنه وافق على الفور وقبل التحدي، وأن تلك الفرص الفنية يبحث عنها الفنان طوال تاريخه، وكثير من النجوم يظلون سجناء الروتين والأدوار المعتادة.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، محمد التاجي، فريدة سيف النصر، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، والإخراج أحمد خالد موسى.