انعقاد غرفة العمليات المركزية بكفر الشيخ لمتابعة المرافق والخدمات خلال إجازة العيد

أعلن، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات للتواصل مع المواطنين.

وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها فوراً مع ضرورة عمل نوبتجية لسيارة الونش التابعة للديوان العام لاستدعائها في حالات الحوادث والحالات الطارئة، مضيفاً انه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم 114، والرقم 0473220792، من التليفون الأرضي والمحمول، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.