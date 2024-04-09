صندوق "رعاية المبتكرين" يعلن بدء اختيار الفرق المشاركة في أولمبياد الشركات الناشئة بالجامعات

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عن بدء اختيار الفرق المشاركة في أولمبياد الشركات الناشئة في الجامعات، بمشاركة 850 فريقًا من أكثر من 45 جامعة مصرية (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية) في مختلف العلوم والمعرفة، برعاية دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أعرب الوزير عن سعادته بانطلاق هذه النسخة من أولمبياد الشركات الناشئة، بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، ودعم الأفكار والمشاريع الواعدة، وتوفير فرص التدريب والدعم المالي واللوجستي للفِرق المُشاركة، مؤكدًا أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وتوفير البيئة المُناسبة لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تُسهم في تعزيز الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد دكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة تستهدف طلاب وباحثي الجامعات المصرية الذين لديهم أفكار ابتكارية ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي وإنشاء شركة ناشئة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة من المسابقة ستشهد تنافس الفرق الطلابية للحصول على أحد المراكز الأولى على مستوى الجامعة بجوائز مالية قيمة مقدمة من الصندوق، موضحًا أن الفرق الفائزة على مستوى الجامعة ستمثل جامعاتها في التصفيات الابتكارية على مستوى الإقليم الجغرافي، حيث ستتنافس على أحد المراكز الأولى على مستوى الإقليم بجوائز ودعم أكبر.

وأشار دكتور ضياء خليل إلى مزايا المشاركة في مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة، والتي منها تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه، وتقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه.