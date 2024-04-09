أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الخسائر القتالية للجيش الروسي في أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 9 أبريل 2024 نحو 449250 شخصًا، منهم 850 شخصًا في اليوم الماضي.
وبحسب ما أفادت به وكالة أوكرينفورم الأوكرانية فقد دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 7110 (+23) دبابة قتال رئيسية، و13620 (+45) مركبة قتالية مدرعة، و11386 (+30) نظام مدفعية، و1039 (+0) نظام إطلاق صواريخ متعددة، و753 (+2) نظام دفاع جوي. ، 347 (+0) طائرة، و325 (+0) طائرات هليكوبتر، طائرات بدون طيار على المستوى التشغيلي والتكتيكي - 9033 (+37)، صواريخ كروز - 2065 (+0)، سفن حربية / قواطع - 26 (+0)، غواصات - 1 (+0)، الشاحنات - 15181 (+71)، المعدات الخاصة - 1868 (+1).
العالم
الجيش الأوكراني: روسيا فقدت 850 جنديا في الحرب خلال 24 ساعة
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الخسائر القتالية للجيش الروسي في أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 9 أبريل 2024 نحو 449250 شخصًا، منهم 850 شخصًا في اليوم الماضي.
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الخسائر القتالية للجيش الروسي في أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 9 أبريل 2024 نحو 449250 شخصًا، منهم 850 شخصًا في اليوم الماضي.