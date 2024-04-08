دعاء الليلة ٣٠ رمضان وتكبيرات عيد الفطر



تتقدم «البوابة نيوز» بتهنئة الشعب المصرى والشعوب العربية والاسلامية بعيد الفطر المبارك،وتقدم آخر أدعية أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الثلاثين المتممة لشهر رمضان ووقفة عيد الفطر المبارك .. اللهم لك الحمد ولك الشكر أن أتممت علينا ثلاثون ليلة صيام وقيام وصلاة وزكاة ودعاء وتقرب اليك يا الله..اللهم لا ننفك ندعوك ان تقبلنا تائبين من النار معتقين وبدعائنا فى ليلة القدر مقبولين..اللهم أتمم لنا قبول صيامنا بقبول زكاتنا يا الله..بحق لا اله الا الله وبحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ( عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ (1) عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ (2) ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ مُخۡتَلِفُونَ (3) كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ (5) أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ مِهَٰدٗا (6) وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادٗا (7) وَخَلَقۡنَٰكُمۡ أَزۡوَٰجٗا (8) وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتٗا (9) وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِبَاسٗا (10) وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشٗا (11) )صدق الله العظيم.. اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار..اللهم انصر المستضعفين والمقهورين والمظلومين فى كل مكان خلقته وتعلم ماخفى فى قلوبنا من هموم الدنيا واوجاعها اليومية..اللهم احفظنا من شرور الإنس والجن ياقوى يا متين..اللهم تحصننا بك وبكلماتك التامة من كل عينا لامة ومن كل شيطان وهامة.. بحق لا اله الا الله وبحق محمد رسول تلله صلى الله عليه وسلم بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (وَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا (12) وَجَعَلۡنَا سِرَاجٗا وَهَّاجٗا (13) وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡمُعۡصِرَٰتِ مَآءٗ ثَجَّاجٗا (14) لِّنُخۡرِجَ بِهِۦ حَبّٗا وَنَبَاتٗا (15) وَجَنَّـٰتٍ أَلۡفَافًا (16) إِنَّ يَوۡمَ ٱلۡفَصۡلِ كَانَ مِيقَٰتٗا (17) يَوۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأۡتُونَ أَفۡوَاجٗا (18) وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتۡ أَبۡوَٰبٗا (19)) صدق الله العظيم.. اللهم اشفى مرضانا وارحم موتانا وشهداءنا الابرار فى سيناء وغزة والضفة والقدس وبغداد دمشق والسودان وليبيا وفى كل أرض عربية..اللهم انصر مصر والعرب على الصهاينة واتباعهم وخدامهم نصرا مبينا وخذهم اخذ عزيزا مقتدر ومن يساندهم يارب بحق لا اله الا الله وبحق محمد رسول تلله صلى الله عليه وسلم.. بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (وَسُيِّرَتِ ٱلۡجِبَالُ فَكَانَتۡ سَرَابًا (20) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتۡ مِرۡصَادٗا (21) لِّلطَّـٰغِينَ مَـَٔابٗا (22) لَّـٰبِثِينَ فِيهَآ أَحۡقَابٗا (23) لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرۡدٗا وَلَا شَرَابًا (24) إِلَّا حَمِيمٗا وَغَسَّاقٗا (25) جَزَآءٗ وِفَاقًا (26) إِنَّهُمۡ كَانُواْ لَا يَرۡجُونَ حِسَابٗا (27) وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا كِذَّابٗا (28) وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ كِتَٰبٗا (29) فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمۡ إِلَّا عَذَابًا (30) إِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) ) صدق الله العظيم....اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب العالمين.. اللهم احفظ اولادنا واحفادنا وشباب مصر من كل شر يا حافظ القرأن الكريم الى يوم الدين.. اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب.. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.. اللهم انصرنا فى عيدك على أعدائنا وارحم شهدائنا من نساء واطفال المسلمين والمسيحيين فى أرض الكرامة والعزة غزة الحبيبة والضفة ورفح واحمى المستضعفين من قهر وابادة الصهاينة يارب..اللهم تقبل دعاءنا قاصدين رضاك والمغفرة والتوبة..اللهم اعد العيد علينا باليمن والبركات ونكبر لك فتقبل منا.. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله. وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله.