اقرأ غدًا في "البوابة".. تقدم مساعدات لغزة وأسلحة لإسرائيل!.. نيكاراجوا تتهم ألمانيا أمام أعلى محكمة دولية بتسهيل الإبادة الجماعية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 9 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

داليا عبد الرحيم في الضفة الأخرى: الجماعات الإرهابية تستخدم المفاهيم الدينية بطريقة تضمن خلق واستمرار التطرف

تقدم مساعدات لغزة وأسلحة لإسرائيل!.. نيكاراجوا تتهم ألمانيا أمام أعلى محكمة دولية بتسهيل الإبادة الجماعية

إسبانيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين بحلول يوليو

الرئيس الأوكراني يعترف: الوضع في خاركيف صعب للغاية

عبد الرحيم علي يُهنئ القيادات الصحفية الجديدة

العيد فرحة.. الحدائق تستقبل المواطنين.. والشواطئ كاملة العدد