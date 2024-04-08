أمين البحوث الإسلامية: التيارات المتشددة استغلت جهل البعض دينيًا في فرض آرائها

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن التيارات المتشددة صنعت لنفسها هالة، لفرض آرائها بطريقة يغلب عليها الغلو، مستغلة جهل البعض دينيا.

وأكمل عياد خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الشعب المصري وسطي ومعتدل، لافتا إلى أن الوسطية والاعتدال نقاط رئيسة يمكن أن نواجه بهما الأفكار المغلوطة والتيارات المُتشددة.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن التوسط هو الاعتدال، فلا هو اقصى اليمين أو اليسار، بما يؤدي إلى موت القلب أو جفاءه.

ونوه ان أبرز الدراويش من علمائنا الأفاضل هم الدكتور عبد الحليم محمود، و الدكتور جودة المهدي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور علي جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، وكلهم نفضوا الدنيا وسلكوا الطريق وليس فيهم من يحيد عن الكتاب والسنة.