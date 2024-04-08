براءة الابن المدان بقتل والده بالفيوم وإيداعه في مستشفى الأمراض النفسية

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، براءة وائل محمود صديق علي، المتهم بقتل والدهطعنا باستخدام سلاح أبيض، وايداعها مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم الجديدة يفيد مقتل شخص على يد أخر طعنًا بسلاح أبيض «سكين».

وأفادت تحريات المباحث أن الجاني هو نجل القتيل، حيث نشبت بينهما مشاجرة استل الابن على إثرها سلاح أبيض «سكين»، وانهال على والده ضربا، مسددا له عدة طعنات، مما دفع المجني عليه للفرار من أمامه للنجاة بحياته حيث احتمى في دورة المياه، بهدف الهروب من طعنات المتهم، ولكن باء ذلك بالفشل، حيث لاحقه المتهم موصدًا الباب عليهما، مستكملاً التعدي عليه، إلى أن أودت طعنات السكين بحياة الأب في الحال.

تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالت المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.