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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الليلة.. اتحاد اليد يعلن توقيع عقد رعاية مع المتحدة ويكرم منتخب الكبار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد كرة اليد عن توقيع عقود رعاية مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي .

وكشف مصدر داخل الاتحاد أن اللجنة المؤقتة ستوقع عقود الرعاية الليلة مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي بالإضافة إلى تكريم منتخب الكبار الفائز مؤخراً بكأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد.

ويقيم اتحاد اليد مساء الليلة احتفالية ضخمة بمناسبة توقيع عقود الرعاية بالإضافة لتكريم المنتخب الأول، وستقام الاحتفالية  بقلعة صلاح الدين الأيوبى.

جدير بالذكر أن عقد الرعاية يمنح الشركة المتحدة كافة حقوق الرعاية الخاصة باتحاد كرة اليد.
ونجح منتخب فراعنة  اليد فى الفوز  باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى حيث  حصد لقبي 2020 و2022 على التوالى وفاز بالبطولة الأفريقية  التاسعة فى تاريخه وحصد اللقب 8 مرات وتأهل منتخبنا للأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020

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