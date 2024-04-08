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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم الفائزين بمسابقة الأوقاف والأئمة المتميزين وظيفياً وعلمياً

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حفظة القرآن الكريم الفائزين بمسابقة مديرية الأوقاف الرمضانية لحفظ القرآن الكريم، والأئمة المتميزين وظيفياً وعلمياً ضمن مبادرة "قادة فكر"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بمنحهم شهادات التقدير، في إطار التعاون المثمر بين محافظة الفيوم، ووزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، ومديري الإدارات بمديرية الأوقاف وإداراتها الفرعية بمراكز المحافظة المختلفة، ولفيف من رجال الأوقاف والأزهر، والمكرمين وذويهم.

وخلال كلمته، أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة الرمضانية، التى تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة ووزارة الاوقاف ممثلة في مديرية الأوقاف بالمحافظة، كما هنأ جميع الحضور بعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن هذا العام يشهد طفرة كبيرة في زيادة حفظة القرآن الكريم من أبناء وبنات الفيوم، خاصة ذوى الهمم، بما يؤكد أن القرآن يحيا بيننا بحفظه في القلوب، وأن مصرنا محفوظة بالقرآن العظيم، مثمناً جهود مديرية الأوقاف في تنظيم المسابقة والإشراف عليها، مقدماً شكره الجزيل لرجال الأوقاف والأزهر من أئمة وعلماء.

وأضاف المحافظ، أن تكريم حفظة القرآن الكريم حق أصيل لهم، مؤكداً عليهم تطبيق مبادئه في حياتهم، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، من سمو بالأخلاق وارتقاء بالمعاملات بين الناس، لافتاً إلى أن التكريم ليس هدفاً في حد ذاته بل تعبير عن تقدير واحترام حملة كتاب الله العظيم، مقدماً شكرة لأولياء أمور وأسر حفظة القرآن الكريم، كما قدم شكره للمتميزين وظيفياً وعلمياً من أئمة الأوقاف ضمن مبادرة "قادة فكر"

ومن جانبه، قدم وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لحرصه على تكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بمسابقة مديرية الأوقاف الرمضانية لحفظ القرآن الكريم، إضافة لتكريم المتميزين وظيفياً وعلمياً من أئمة الأوقاف، ضمن مبادرة "قادة فكر"، مشيراً إلى أن مسابقة مديرية الأوقاف لحفظ القرآن الكريم لعام 1445هجرية/ 2024 ميلادية، تقدم لها هذا العام عدد 2820 متسابقاً ومتسابقة  بسن لا يزيد عن 18 عاماً.

وأضاف أن المتسابقين، تم تصفيتهم مرتين بإشراف من أئمة مديرية الأوقاف، وفاز من بينهم 234 متسابقاً ومتسابقةً، على ستة مستويات: بواقع 4 من ذوى الهمم، و118 من حفظة القرآن الكريم كاملاً، و5 من حفظة ثلاثة أرباع القرآن، و60 من حفظة نصف القرآن، و26 من حفظة ربع القرآن، و 21 من حفظة خمسة أجزاء من القرآن الكريم، واليوم نحن بصدد تكريم 26 منهم أصحاب أعلى التقييمات في كل مستوى من مستويات المسابقة الستة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أنهم أيضاً ـ اليوم ـ بصدد تكريم 16 من المتميزين وظيفياً وعلمياً من أئمة مديرية الأوقاف، ضم المشاركين بمبادرة "قادة فكر"، وأصحاب الأصوات الذهبية من حفظة القرآن الكريم، ودفعة الشيخ الشعراوى المتميزين في أساليب الدعوة والخطابة والتدبر في كتاب الله العظيم.

وفي ختام الاحتفالية، سلم محافظ الفيوم، شهادات التقدير للمكرمين الفائزين بمسابقة مديرية الأوقاف لحفظ القرآن الكريم، وكذا الأئمة المتميزين علمياً ووظيفياً ضمن مبادرة "قادة فكر".

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