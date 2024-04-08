ads
الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بيسكوف: نظام كييف يواصل أنشطته الإرهابية

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اتهمت الرئاسة الروسية "الكرملين" أوكرانيا بمواصلة أنشطتها الإرهابية؛ بسبب الهجمات الأخيرة على محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين بهذا الشأن:" للأسف يواصل نظام كييف أنشطته الإرهابية".

يُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت - أمس الأحد - تضرر إحدى وحدات الطاقة بمحطة زابوروجيا النووية؛ نتيجة الهجمة الأوكرانية عليها بطائرات مسيرة... وأوضحت الوكالة أن الأضرار في الوحدة السادسة لا تؤثر على السلامة النووية، ولكن هذا حادث خطير وينطوي على احتمال تقويض سلامة نظام الاحتواء في المفاعل.

يُشار إلى أن محطة زابوروجيا للطاقة النووية أصبحت منذ مارس 2022 تحت سيطرة القوات الروسية، بالمقابل يواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة "إنيرجودار" المجاورة لمنطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية بشكل مستمر.
 

الكرملين الرئاسة الروسية أوكرانيا زابوروجيا دميتري بيسكوف