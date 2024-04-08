بيسكوف: نظام كييف يواصل أنشطته الإرهابية

اتهمت الرئاسة الروسية "الكرملين" أوكرانيا بمواصلة أنشطتها الإرهابية؛ بسبب الهجمات الأخيرة على محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين بهذا الشأن:" للأسف يواصل نظام كييف أنشطته الإرهابية".

يُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت - أمس الأحد - تضرر إحدى وحدات الطاقة بمحطة زابوروجيا النووية؛ نتيجة الهجمة الأوكرانية عليها بطائرات مسيرة... وأوضحت الوكالة أن الأضرار في الوحدة السادسة لا تؤثر على السلامة النووية، ولكن هذا حادث خطير وينطوي على احتمال تقويض سلامة نظام الاحتواء في المفاعل.

يُشار إلى أن محطة زابوروجيا للطاقة النووية أصبحت منذ مارس 2022 تحت سيطرة القوات الروسية، بالمقابل يواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة "إنيرجودار" المجاورة لمنطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية بشكل مستمر.

